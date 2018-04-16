В системе коррекции сигнала ГЛОНАСС произошел сбой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Система ГЛОНАСС временно перестала предоставлять потребителям корректирующую информацию через спутниковый канал связи, сообщает сайт Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

Отмечается, что сбой связан с "неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля".

СДКМ — специальное дополнение к ГЛОНАСС, в нее входят три спутника системы "Луч" и сеть наземных станций приема и передачи информации, размещенных в России и за рубежом. Система круглосуточно мониторит состояние спутников ГЛОНАСС и корректирует их работу. Также она передает потребителям информацию. Без использования СДКМ точность позиционирования ГЛОНАСС в Москве составляет 3,1 метра, с ней — в десять раз выше.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 25 спутников, из которых 23 используются по назначению, один находится на испытании, а один — на техобслуживании.

РИА Новости пока не располагает комментариями оператора СДКМ — компании "Российские космические системы" и головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого находится Информационно-аналитический центр ГЛОНАСС.

ГЛОНАСС — навигационная система двойного назначения. Армией она применяется в высокоточном вооружении, для навигации и определении местоположения подразделений. В гражданской сфере применение ГЛОНАСС очень велико: контроль передвижения транспорта, мониторинг инфраструктуры. Наиболее известный проект — система "ЭРА-ГЛОНАСС". С ее помощью оперативные службы вызываются на место ДТП, по спутниковой навигации определяя, где произошло ЧП.