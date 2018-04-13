В Сети сообщили о проблемах с доступом к Telegram

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Отдельные пользователи в Европе и России жалуются на проблемы с мессенджером Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 12.30 по московскому времени.

75% пользователей сообщили о сложностях при подключении к мессенджеру, у 25% возникли проблемы с отправкой сообщений.

Комментариев от разработчиков пока не поступало.

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Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования.

Представители Роскомнадзора заявили, что действия руководства мессенджера угрожают интересам российского государства и его граждан, поскольку Telegram может содержать сведения о террористических организациях, в настоящее время ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей.