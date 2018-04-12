Hyperloop Transportation начала строить во Франции тестовую установку

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) начала строительство во Франции тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году, сообщили РИА Новости в компании.

В четверг в НИОКР-центр в Тулузе прибыла первая партия труб для системы грузопассажирских перевозок. "Внутренний диаметр труб составляет 4 метра; таким образом, система оптимизирована как для транспортировки пассажирских капсул, так и грузовых контейнеров", — уточнили в компании.

В рамках первой фазы проекта планируется построить участок магистрали длиной в 320 метров и начать его эксплуатацию в этом году. В 2019 году планируется завершить строительство участка системы длиной в 1 километр – его трубы будут установлены на опорах на высоте 5,8 метра, отметили в HTT.

Планируется, что первая полностью функциональная пассажирская капсула, создание которой на данный момент ведется испанской компанией Carbures, будет доставлена на испытательный объект для сборки и интеграции в систему этим летом.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.