Россия готова к ответу на технологические вызовы, заявил Медведев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экономика России готова к ответу на глобальные технологические вызовы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за 6 лет.

Глава кабмина отметил, что сегодня экономика гораздо меньше зависит от внешних условий, она более современная и конкурентоспособная и может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть, опираясь, прежде всего, на собственные источники.

"Экономику сегодня толкают вперед не только сырьевые, но и другие отрасли, я имею в виду и химическую промышленность и сельское хозяйство, и транспортное, и сельскохозяйственное машиностроение, и жилищное строительство, и фармацевтику, и IT-отрасль", — сказал Медведев.

"Наша экономика готовится к ответу на глобальные технологические вызовы. Современный мир — это мир новых идей, новых технологий, и в этом мире позиции страны определяются способностью генерировать инновации", — заявил он.

"Мы практически во всех отраслях создаем информационную инфраструктуру, которая станет основой перехода на цифровые технологии. Стараемся сформировать благоприятную среду для появления новых высокотехнологичных компаний и продуктов. Все эти направления предусмотрены новой программой "Цифровая экономика", которая была принята в прошлом году", — добавил премьер-министр.

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