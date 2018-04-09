Роскомнадзор обвинил Telegram в лукавстве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что представители Telegram лукавят, говоря о технической невозможности предоставить ФСБ РФ ключи шифрования.

"Юристы говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Это требует технической экспертизы, это длительный процесс", — сказал Жаров журналистам.

"В секретных чатах передать ключи невозможно, в открытых чатах это возможно", — добавил глава надзорного ведомства.