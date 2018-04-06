Пользователи Facebook смогут отказаться от просмотра рекламы

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что пользователям соцсети необходимо будет заплатить деньги, чтобы их личные данные не использовались, сообщает телеканал NBC News.

Как сообщила Сэндберг в интервью телеканалу, компания Facebook использует данные пользователей для анализа их предпочтений и дальнейшей рассылки им соответствующих рекламных объявлений.

"Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой", — заявила Сэндберг.

Вскоре после интервью компания Facebook уточнила, что в данный момент не предлагает платную модель социальной сети и слова Сэндберг носили гипотетический характер.

В пятницу еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. В письме американской компании также объяснены меры, которые принимаются в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.