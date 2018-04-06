МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Сегодня Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram, говорится в сообщении ведомства.
В марте Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор вновь пригрозил мессенджеру блокировкой и дал пятнадцать дней на передачу ключей.
Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).