Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Браузер Chrome от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows, к такому выводу пришла специалист по кибербезопасности Келли Шортридж, сообщает американский портал Motherboard.

По словам эксперта, браузер проверил все папки ее компьютера, включая "Документы". Корень проблемы, как пишет Motherboard, кроется в инструменте Chrome Cleanup Tool, использующем наработки антивирусной компании ESET. Chrome сканирует компьютер в поисках вредоносных программ, которые могут атаковать браузер, используя при этом антивирусное ядро ESET. Если браузер обнаруживает подозрительные программы, он отправляет метаданные проблемного файла в Google.

Ранее стало известно, что IT-специалисты обнаружили новый вирус, который способен украсть информацию из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена данными. Об этом в своем блоге сообщили специалисты американской компании Trustlook.

Вирусный файл под названием com.android.boxa был обнаружен экспертами в китайском приложении Cloud Module.

В блоге Trustlook сообщается, что обнаруженный вирус собирает информацию из Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo и других приложений.