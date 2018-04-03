Обнаружен вирус, ворующий данные большинства популярных мессенджеров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. IT-специалисты обнаружили новый вирус, который способен украсть информацию из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена данными. Об этом в своем блоге сообщили специалисты американской компании Trustlook.

Вирусный файл под названием com.android.boxa был обнаружен экспертами в китайском приложении Cloud Module.

По данным специалистов по кибербезопасности, троян использует вредоносный код, не позволяющий антивирусу произвести процесс его идентификации и анализа. Полученные данные com.android.boxa отправляет на удаленный сервер с автономный программным обеспечением.

В блоге Trustlook сообщается, что обнаруженный вирус собирает информацию из Telegram, Twitter, Viber, Facebook, Skype, Weibo и других приложений.