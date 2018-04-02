"Росатом" хочет начать переработку бытовых отходов

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом на международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве. Архивное фото

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом на международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Компания "Русатом Гринвэй" (входит в госкорпорацию "Росатом") планирует начать в ЗАТО Железногорск (Красноярский край) переработку твердых коммунальных отходов для получения вторичного топлива, с помощью которого смогут работать железногорские котельные, сообщило официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом" со ссылкой на руководителя проектного офиса "Русатом Гринвэй" Данила Рогожина.

"Преобразовывать мусор в тепловую энергию выгодно и с экологической, и с экономической точки зрения. Наш проект предполагает создание мусоросортировочной станции, линий по производству RDF (refuse-derived fuel, топливо, полученное из переработанных отходов — ред.), модернизацию котлов и установку новых – с кипящим слоем, и прочее", — сказал Рогожин, слова которого цитирует "Страна Росатом".

В Железногорске располагается одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли "Горно-химический комбинат". ГХК — ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Как сообщалось ранее, "Русатом Гринвэй" создана с целью реализации проектов по утилизации твердых бытовых отходов. 100% "Русатом Гринвэй" будет принадлежать АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). Уставный капитал новой компании составит 146,75 миллиона рублей.