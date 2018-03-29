Telegram модернизирует оборудование для предотвращения сбоев

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Telegram после масштабного сбоя в работе мессенджера модернизирует оборудование в части электропитания, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг пользователи Telegram в России и ряде стран Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись со сбоем в работе мессенджера — были проблемы с подключением и отправкой сообщений.

По словам Дурова, сбой был связан с плановыми работами провайдера центра обработки данных в Европе, в результате которых были обесточены сервера Telegram.

"Чтобы убедиться, что такие сбои больше не повторятся, мы установили более прямую и в режиме реального времени связь между нашими инженерами и электриками центров обработки данных и, что еще более важно, начали модернизировать наше оборудование, связанное с электропитанием", — говорится в Telegram-канале Дурова.

Он отметил, что сбои не коснулись пользователей Америки и Восточной Азии.

Дуров также принес извинения за сбои в работе мессенджера и поблагодарил пользователей за поддержку и терпение в течение периода, когда Telegram не работал.