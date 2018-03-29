Telegram полностью восстановил работу в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Telegram полностью восстановил работу в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ, сообщается в официальном Twitter мессенджера.

"Если вы еще не знаете, сообщаем, что все хорошо уже около 40 минут", — говорится в сообщении.

В предыдущих твитах сообщалось, что мессенджер снова работает в Западной Европе и Африке.

Сегодня пользователи Telegram в России и многих других странах столкнулись с масштабным сбоем: они не могли подключиться к мессенджеру и отправить сообщения.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, это было связано с отключением питания в кластере серверов в Европе. Дуров также пообещал, что компания модернизирует оборудование, связанное с электропитанием.