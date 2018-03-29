Telegram частично восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Мессенджер Telegram в России частично восстановил работу после сбоя.

Сообщения отправляются и приходят, но с некоторой задержкой, рассказали пользователи.

На странице мессенджера в Twitter появилась информация, что работа сервиса восстановлена в странах Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. При этом отмечается, что неполадки еще возможны в Германии, Иране и странах СНГ.

Ранее пользователи ряда стран пожаловались на проблемы с доступом к ресурсу. Как пояснил основатель Telegram Павел Дуров, это связано с отключением питания в кластере серверов в Европе.

Последний крупный сбой в работе ресурса произошел в феврале. Он частично затронул Европу, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. Тогда неполадки коснулись как веб-версии, так и приложений для мобильных устройств.