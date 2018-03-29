Эксперт рассказал о возможных причинах неполадок в работе Telegram

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сбой в работе мессенджера Telegram, скорее всего, связан либо с программной ошибкой при запуске новых сервисов, либо с аппаратной ошибкой с каналами связи и центром обработки данных, рассказал RT глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

"Как любая технологическая компания, Telegram может время от времени испытывать проблемы, связанные с каналами связи либо с центрами обработки данных, где хранятся все необходимые базы данных", — заявил он, добавив, что точную причину сбоя пока трудно назвать.

По его словам, ни одна компания не может полностью исключить неполадки такого рода.

Он выразил надежду на то, что представители Telegram скоро исправят ситуацию.

Ранее на сайте downdetector появилась информация о том, что на сбой в работе Telegram жалуются пользователи в России, Италии, Германии и на Украине. Основатель Telegram Павел Дуров заверил, что над устранением проблемы работают, однако многое того, насколько быстро провайдер центра обработки данных починит оборудование.