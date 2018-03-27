Губернатор Аризоны приостановил испытание беспилотных автомобилей Uber

Стоп-кадр из видео ABC-15, показывает следователя на месте смертельного ДТП с велосипедом и самоуправляемой машиной Volvo с автоматикой Uber. 19 марта 2018

Стоп-кадр из видео ABC-15, показывает следователя на месте смертельного ДТП с велосипедом и самоуправляемой машиной Volvo с автоматикой Uber. 19 марта 2018

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Аризоны Даг Дьюси распорядился приостановить испытания беспилотных автомобилей Uber в этом американском штате после аварии с участием машины, в результате которого погибла велосипедистка, сообщает газета USA Today.

"В интересах жителей моего штата, я распорядился, чтобы министерство транспорта Аризоны приостановило деятельность Uber по испытанию и эксплуатации беспилотных транспортных средств на дорогах штата", — говорится в письме губернатора, направленном главе Uber Даре Хосровшахи.

После письма губернатора компания заявила, что намерена продолжать сотрудничать с властями штата и правоохранительными органами по расследованию инцидента. "Мы без промедления приостановили все работы, связанные с беспилотным управлением автомобилем, во всех городах после трагического инцидента на прошлой неделе", — говорится в заявлении официального представителя компании.

В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте. По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав его звук. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Автомобиль двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час. На прошлой неделе полиция Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля.

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.