Эксперт рассказал, возможно ли полностью заблокировать Telegram в России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Роскомнадзору будет сложно полностью заблокировать доступ пользователей к Telegram, так как мессенджер работает на децентрализованной платформе, считает адвокат Кирилл Бельский.

Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

Представитель Telegram заявил о намерении обжаловать это решение, а создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей.

"Роскомнадзор обязал в течение 15 дней предоставить ключи для дешифрования сообщений, но в компании отказываются это делать, опираясь на политику конфиденциальности. Роскомнадзор грозит блокировкой, но, по моему мнению, технически реализовать эти угрозы будет сложно, ведь мессенджер работает на децентрализованной платформе", — сказал адвокат.

Он пояснил, что в России смогут заблокировать отдельные сайты, однако полностью запретить доступ пользователей будет сложно, люди смогут пользоваться прокси-серверами.

В качестве примера Бельский привел Иран. "В Иране Telegram признан вне закона, что не мешает сотням тысяч людей продолжать пользоваться им, обходить установленный властью запрет", — сказал адвокат.