МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.

Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

По мнению Бишенова, блокировка Telegram кажется вполне вероятной, так как представители ресурса уже заявили о том, что не собираются передавать ФСБ ключи шифрования.

"Однако процесс блокировки займет долгое время, за которое власти и ресурс могут прийти к какому-либо компромиссу, либо владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки", — считает Бишенов.

По его словам, первым этапом блокировки станет вынесение предупреждения, а через 15 дней Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с требованием блокировки ресурса. "Скорее всего, Telegram это решение обжалует. После этого ведомство должно будет отправить ресурсу еще одно предупреждение. Если и оно не будет исполнено, сервис будет заблокирован", — заключил эксперт.