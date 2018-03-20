МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.
По мнению Бишенова, блокировка Telegram кажется вполне вероятной, так как представители ресурса уже заявили о том, что не собираются передавать ФСБ ключи шифрования.
По его словам, первым этапом блокировки станет вынесение предупреждения, а через 15 дней Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с требованием блокировки ресурса. "Скорее всего, Telegram это решение обжалует. После этого ведомство должно будет отправить ресурсу еще одно предупреждение. Если и оно не будет исполнено, сервис будет заблокирован", — заключил эксперт.