ФПИ предложил Минобороны стандарты для искусственного интеллекта

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для Минобороны России предложения по стандартизации искусственного интеллекта, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований фонда Сергей Гарбук.

"Мы подготовили для Минобороны предложения по разработке документов по стандартизации оборонных интеллектуальных технологий. Сейчас мы эти предложения активно обсуждаем с главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны и другими заинтересованными специалистами", — сказал Гарбук.

По его словам, оборонные задачи прикладного искусственного интеллекта сгруппированы в четыре класса: дешифрирование изображений, обработка речи, управление автономными робототехническими системами и информационная поддержка жизненного цикла вооружения и военной техники.

При этом он отметил, что технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта уже создан в рамках меж­ду­на­род­ной организации по стан­дар­ти­за­ции. Ожидается, что 18-20 апреля в Китае состоится первое заседание технического комитета по искусственному интеллекту, в котором представлены порядка 20 стран, пока без участия России.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.