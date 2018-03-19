Эксперты рассказали о вирусе, который перехватывает звонки для кражи денег

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новая версия вируса Fakebank, атакующего гаджеты на платформе Android, получила возможность перехватывать звонки пользователей в банки. Об этом пишут специалисты компании Symantec.

Отмечается, что вредоносная программа может работать как с исходящими, так и с входящими звонками. Когда пользователь зараженного смартфона совершает звонок в банк, вирус перенаправляет вызов на номер мошенников, которые могут использовать полученную информацию для кражи денег. Когда же злоумышленники сами связываются с жертвами, вирус маскирует их звонок под вызов из банка.

Эксперты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.

Ранее сообщалось о появлении нового подслушивающего вируса RedDrop, который тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон, а затем выгружает аудио в интернет.