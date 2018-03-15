Голосовой помощник "Алиса" появился на десктопных компьютерах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Яндекс" первым в мире внедрил голосового помощника — "Алису" — в свой браузер для стационарных компьютеров, говорится в сообщении компании.

"Алиса" доступна в новой версии "Яндекс.Браузера" для Windows. Внедрение помощника для браузеров на Mac OS пока не планируется, пояснил РИА Новости представитель компании.

"Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем "Алису" в сервисы "Яндекса". На смартфонах она уже помогает миллионам, и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", — отметил руководитель десктопного "Яндекс.Браузера" Роман Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

Впервые "Алиса" была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.

Голосовой помощник готов помочь людям решать повседневные задачи: найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое. "Алиса" умеет работать с несколькими сервисами "Яндекса", в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она должна научиться обращаться к другим сервисам и сможет, например, посоветовать фильм или вызвать такси. Говорит "Алиса" голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.