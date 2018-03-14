Беларусь и Россия разрабатывают ноутбук с защитой от кибершпионажа

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Персональный компьютер, оснащенный защитой от кибершпионажа, разрабатывают белорусские и российские специалисты, сообщает Sputnik Беларусь, со ссылкой на Госкомвоенпром республики.

Разработку ПК совместно ведут минский Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и компания "Позитрон" из Санкт-Петербурга. В военно-промышленном комитете Белоруссии отметили, что ноутбук разрабатывается на четырехъядерном процессоре российского производства – "Эльбрус-4С".

Корпус 17-дюймового ноутбука произведен из алюминиевого сплава. По информации Госкомвоенпрома, в компьютере будет обеспечена защита от несанкционированного доступа к информации и ее утечки. Безопасность будет обеспечена за счет побочных электромагнитных излучений.

Также ПК сможет работать при перепадах температуры от —40 до +50 градусов Цельсия.

Изделие уже проходит испытания. Серийный выпуск защищенного ноутбука планируется начать в этом году.

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