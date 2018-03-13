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Технологии

Руслан Валиев: мы создали идеальный материал для проводов ЛЭП

12:4613.03.2018
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Руслан ВалиевРуслан Валиев

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. В НИТУ "МИСиС" состоялось заседание Международного научного совета НИТУ "МИСиС", который ежегодно собирает ведущих ученых мирового уровня. Один из членов совета — известный специалист в области наноматериаловедения и наноинженерии, доктор физико-математических наук, профессор, руководитель лаборатории механики перспективных массивных наноматериалов для инновационных инженерных приложений Санкт-Петербургского государственного университета, научный руководитель Института физики перспективных материалов УГАТУ и заведующий кафедрой материаловедения и физики металлов, заслуженный деятель науки РФ, член Европейской академии наук, один из самых цитируемых ученых России (индекс Хирша — 84) Руслан Валиев рассказал РИА Новости о настоящем и будущем российского материаловедения. 

– Руслан Зуфарович, говорят, что ХХI век будет веком алюминия, он заменит даже сталь. Действительно ли это так?

Зимняя автогонка
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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– К этому есть все основания. Правда "сталевики" говорят, что у них тоже еще много прорывных идей. И все же, я сам, как ученый, занимающийся наноалюминием, могу сказать, что мы уже сейчас получили металл гораздо прочнее обычной стали. И вполне возможно, что через несколько лет мы будем иметь самолеты и машины из этого материала. Другой вопрос в том, что нужно будет наладить массовое производство. В этом может помочь российская компания "РУСАЛ". 

– Действительно ли компания "РУСАЛ" явилась инициатором создания целого института на базе НИТУ "МИСиС"?

Лаборатория Перспективные энергоэффективные материалы разработка аморфных сплавов
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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– Да. И мне кажется, что это знаменательное событие для всех российских вузов. Топ-менеджеры компании "РУСАЛ" поняли, что для того, чтобы выиграть в мировой бизнес-гонке, им нужны новые сплавы. Создать сплав очень трудно, для этого необходим научный базис, а в НИТУ "МИСиС" есть научная школа для этого. И вот крупнейшая российская компания, имеющая 14 заводов по всей стране, открыла на базе "МИСиС" свой институт, он называется ИЛМиТ – Институт легких материалов и технологий. Сейчас в одном из зданий НИТУ "МИСиС" закончен ремонт, и оно заселяется исследователями. Меня, в данном случае, попросили выступить научным консультантом. По-моему, это начинание может стать очень хорошим примером для других российских компаний, которые также могут запустить, с одной стороны, процессы обновления своих технологий, а с другой стороны, серьезно поддержать развитие прикладной науки в России. 

– Судя по всему, проект действительно грандиозный, но что это даст обывателю?

Проректор по науке и инновациям НИТУ «МИСиС» Михаил Филонов
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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– Как раз материаловеды напрямую работают ради блага всего общества. Взять, например, обыкновенные линии электропередачи, которыми "окутана" вся Россия. Если вы снимете оплетку с проводов, то увидите, что их внутренность состоит или из меди, или из алюминия. Медь применяется все реже и реже, – чаще всего это именно алюминий. Понятно, что такой провод должен быть прочным, так как он должен выдерживать "погодные нагрузки", долгое время висеть между опорами, не рваться и так далее. Кроме того, провод должен хорошо проводить ток. Оказалось, что эти качества являются противоречащими друг другу. Если мы увеличиваем прочность алюминия, у нас падает электропроводность, – или наоборот. За последние 50-70 лет это были не материаловедческие решения, а конструкционные. Мы же придумали новую идею инновационного материала!

– Создали прочный и хорошо проводящий ток провод?

– Материал для провода. Мы особым образом наноструктурируем алюминий, в результате чего он становится очень прочным, а его электропроводимость значительно повышается. Я надеюсь, что когда-нибудь все линии электропередач в России будут сделаны из этого нового материала. У него масса преимуществ. Можно поставить вышки на большем расстоянии, можно удешевить производство проводов, так как они могут быть тоньше, и потерь электричества не будет совсем.


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Dmitriy
Наконец-то наши промышленники поняли, что нужно вкладываться в свою науку, а не покупать или выпрашивать решения у дяди за рубежом...
13:21
13.03.2018
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