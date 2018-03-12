В ESET предупредили о приложении, похищающем средства майнеров

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты ESET обнаружили распространявшееся в Google Play вредоносное приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software, которое обманывало начинающих пользователей майнинговых сервисов, перечисляя все средства разработчику, говорится в сообщении ESET.

Приложение, которое появилось в Google Play, согласно описанию, добывало криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствовала, Monero Miner действительно добывал криптовалюту.

"Проблема в том, что все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения", — говорится в сообщении.

Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 тысяч пользователей, отмечает ESET. В настоящее время после предупреждения специалистов ESET майнер был удален из Google Play.

"Всеобщее увлечение майнингом на руку мошенникам. Некоторые из них скрывают функцию майнинга в своих мобильных приложениях, чтобы скрыто добывать криптовалюту на устройствах пользователей. Другие, напротив, специально разрабатывают приложения для обмана начинающих майнеров", — приводятся в сообщении слова руководителя отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Russia Сергея Кузнецова.

ESET рекомендует загружать мобильные приложения для майнинга, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей. Базовая защита от вредоносных программ для Android-софта – современный мобильный антивирус, отмечает компания.