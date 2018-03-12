В ESET предупредили о приложении, похищающем средства майнеров

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Специалисты ESET обнаружили распространявшееся в Google Play вредоносное приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software, которое обманывало начинающих пользователей майнинговых сервисов, перечисляя все средства разработчику, говорится в сообщении ESET.
В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствовала, Monero Miner действительно добывал криптовалюту.
"Проблема в том, что все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения", — говорится в сообщении.
Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 тысяч пользователей, отмечает ESET. В настоящее время после предупреждения специалистов ESET майнер был удален из Google Play.
ESET рекомендует загружать мобильные приложения для майнинга, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей. Базовая защита от вредоносных программ для Android-софта – современный мобильный антивирус, отмечает компания.