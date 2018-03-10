Метро будущего: Илон Маск показал подземный скоростной электробус

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт подземного электробуса.
При этом новая разработка ориентирована преимущественно на пешеходов и велосипедистов, отметил Маск.
"Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину", — написал он в микроблоге.
Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It’s a matter of courtesy & fairness. If someone can’t afford a car, they should go first.— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
Маск пояснил, что для реализации проекта будут созданы тысячи маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. В этом будет заключаться главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций, но в меньшем количестве.