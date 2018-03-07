"Яндекс.Фотки" закроют из-за низкой посещаемости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Фотохостинг "Яндекс.Фотки", запущенный в 2007 году, закрывается из-за низкой посещаемости, с 27 апреля компания начнет переносить контент пользователей в свой облачный сервис "Яндекс.Диск", сообщается в блоге фотохостинга крупнейшей российской интернет-компании.

"27 апреля мы начнем переносить контент сервиса на "Яндекс.Диск", где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещенные на "Яндекс.Фотках", будут работать по-прежнему", — говорится в сообщении в блоге.

"Люди постепенно стали все реже пользоваться сервисом. За последние полгода на "Фотки" заходили только 5% тех, у кого есть аккаунт. На "Диск" сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на "Фотки". Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив", — поясняется в сообщении.

Компания отмечает, что со времен запуска "Фоток" появились новые сервисы и технологии, сейчас люди делятся снимками, в основном, в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. "Скажем, на "Диск" можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на "Фотки" — нет", — поясняет компания.

Пользователи могут переместить свои снимки на "Диск" уже сейчас, не дожидаясь 27 апреля — для этого нужно нажать кнопку "Переехать на "Яндекс.Диск". "С этого момента уже нельзя будет добавлять на "Фотки" новые снимки или редактировать старые. Переезд займет какое-то время. Как только он завершится, мы сообщим вам об этом на "Яндекс.Фотках", — поясняет компания.

Снимки пользователей, комментарии к ним и просмотры будут храниться на "Диске" в специальной папке, которая не будет занимать места в облаке. Фотографии в этой папке можно просматривать и редактировать. Компания бесплатно выдаст пользователям столько же места в облаке, сколько было занято на "Фотках", они смогут переложить туда свои снимки из специальной папки или использовать это место для чего-то еще.

Компания также отмечает, что альбомы пользователей сразу "переедут" в папку с альбомами, причем все настройки сохранятся — например, если альбом был приватным, он останется таковым и на "Яндекс.Диске".