СМИ узнали о планируемых изменениях в следующей модели iPhone

Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона от Apple. Архивное фото

Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона от Apple. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. У следующей модели смартфона от Apple, выход которой ожидается в 2019 году, изменится дизайн по сравнению с iPhone Х. Об этом сообщает The Investor.

По данным издания, в Купертино решили отказаться от черной панели, где размещены динамик и камера. Некоторые пользователи в шутку называли эту особенность дизайна смартфона "монобровью" или "челкой"", однако она была подхвачена большинством конкурентов iPhone. Тем не менее, Apple решила убрать ее при разработке следующей модели.

Производитель намерен по максимуму использовать поверхность телефона как сенсорный экран.

Ранее СМИ сообщили, что Apple приняла решение о сокращении производства iPhone X вдвое на срок в три месяца из-за низких продаж.