"ВКонтакте" прокомментировала сообщения о новой уязвимости в соцсети

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Переписка 400 пользователей "ВКонтакте" оказалась в открытом доступе. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

По словам ее представителей, утечка данных произошла из-за ненадежных VPN-сервисов, передающих данные третьим лицам, в частности, сторонним сервисам аналитики. В данном случае это был сервис SimilarWeb.

В процессе проверки сотрудники соцсети изучили другие данные пользователей, доступные на SimilarWeb, и нашли там, в частности, запросы с сайтов ФБР и российского правительства, а также названия еще не анонсированных проектов с сайта крупной игровой компании.

Ранее об уязвимости "ВКонтакте" рассказал CEO-разработчик с ником Yoga2016. По его словам, с помощью платной версии SimilarWeb можно посмотреть 300 самых популярных материалов того или иного сайта. Yoga2016 в течение нескольких недель получал ссылки на личные переписки.