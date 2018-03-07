"Яндекс" убрал адрес офиса Google из выдачи при поиске по слову "говно"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Разработчики сервиса "Яндекс. Карты" убрали из выдачи ответов на запрос "говно" адрес своего главного конкурента — Google.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на то, что при поиске в картографическом сервисе "Яндекса" по слову "говно" или "гавно" первым выдавался адрес российского отделения корпорации Google. За ним шло Вонгозеро в Карелии и загадочное заведение "Говно 44" в Красноярске.

Такие результаты появлялись как в веб-версии, так и в мобильных приложениях.