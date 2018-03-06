В Роскачестве назвали самые водостойкие смартфоны

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Смартфоны компаний Samsung и Sony выдержали испытание водой лучше, чем аппараты Apple, сообщает Роскачество, которое провело совместно с ICRT (Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) очередной тест смартфонов.
"Смартфоны прошли проверку по 20 направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность задней камеры, водонепроницаемость и работу аккумулятора, всего было исследовано более 200 параметров качества и безопасности аппаратов", — отмечается в сообщении.
Рейтинг выявил сильные и слабые стороны вечно противопоставленных друг другу Samsung и Apple. Модели Samsung можно назвать лидерами по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, объем памяти, а также водонепроницаемость. Противоположная ситуация наблюдается с показателями качества съемки: здесь практически все лидирующие позиции рейтинга занимают смартфоны Apple, причем лучший по этому параметру – iPhone X.
Не взлетим, так поплаваем
"В буквальном смысле сухими из воды вышли 6 аппаратов Samsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy S8+), 4 Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium) и LG G6, у смартфонов Apple выявили некорректность работы громкоговорителя сразу после извлечения из воды (у высушенных iPhone проблем с громкоговорителями не было)", — говорится в результатах исследования.
Самые низкие баллы получили Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F, Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F и Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F – после испытаний эти аппараты стали работать значительно хуже.
Прочнее, надежнее
"iPhone X фактически провалил проверку на прочность, смартфон заработал по этому параметру всего 3,175 балла, став восьмым снизу среди 337 моделей, испытанных Роскачеством", — говорится в исследовании.
После 50 поворотов специальной барабанной трубы у iPhone X сломался экран – на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов – разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать.
Качеством работы батареи может похвастаться "новичок" Lenovo Moto Z2 Play и Lenovo P2, а также Huawei Mate 9 Pro. Так, Lenovo Moto Z2 Play полностью заряжается за 1 час 45 минут, за 15 минут – на 28%.
Этого заряда хватит на 9 часов. Рекордсменом по заряду аккумулятора стал Lenovo P2 — он способен продержать заряд более, чем двое суток — 50 часов. Заряда в 20%, полученного им за 15 минут, хватит на 10 часов. Интересно, что при зарядке сильно нагревается само зарядное устройство – до 46 градусов.
iPhone X полностью заряжается за 3 часа 15 минут, за 15 минут – на 9%. Этого заряда хватает на 2 часа. А 100-процентная зарядка израсходуется в течение 19,5 часов.
Антирекордсменом стал смартфон Archos 50f Helium 32 GB. Это устройство держит зарядку всего 10 часов. Причем, чтобы зарядить его до 100%, пользователю потребуется 3 часа. А заряда в 7%, полученного за 15 минут, хватит всего на час.
Как слышно, как видно
По разрешению и качеству дисплея в лидеры вырвался iPhone X. Суммарные показатели дисплея и камер (основной и фронтальной) признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования. На 2-м и 3-м месте тоже расположились новинки – LG V30 (LG-H930) и Google Pixel 2 XL соответственно.
Также эксперты по результатам тестирования составили топ смартфонов с лучшей фронтальной камерой. Самая высокая оценка за качество селфи, снятых на все исследованные смартфоны – 4,5 балла. Больше не получила ни одна исследованная модель. Да и оценка 4,5 лишь у одной модели смартфонов. Это HTC Desire Eye. Несколько моделей получили 4 балла.
АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".