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Технологии

В Роскачестве назвали самые водостойкие смартфоны

10:1006.03.2018
(обновлено: 10:17 06.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений КозловскийТелефон Samsung под напором воды. Архивное фотоТелефон Samsung под напором воды. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Козловский

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Смартфоны компаний Samsung и Sony выдержали испытание водой лучше, чем аппараты Apple, сообщает Роскачество, которое провело совместно с ICRT (Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) очередной тест смартфонов.

Покупатели рассматривают новый смартфон iPhone X в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эксперты рассчитали средний срок использования устройств от Apple‍
Каждые полгода проект по тестированию смартфонов проходит в крупнейшей лаборатории Европы, дополняя уже существующий рейтинг. На данный момент в рейтинге представлены данные о 337 моделях смартфонов, из них 27 – новинки, протестированные в феврале 2018 года.

"Смартфоны прошли проверку по 20 направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность задней камеры, водонепроницаемость и работу аккумулятора, всего было исследовано более 200 параметров качества и безопасности аппаратов", — отмечается в сообщении.

Рейтинг выявил сильные и слабые стороны вечно противопоставленных друг другу Samsung и Apple. Модели Samsung можно назвать лидерами по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, объем памяти, а также водонепроницаемость. Противоположная ситуация наблюдается с показателями качества съемки: здесь практически все лидирующие позиции рейтинга занимают смартфоны Apple, причем лучший по этому параметру – iPhone X.

Не взлетим, так поплаваем

Смартфон. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Исследование показало, насколько возросли мировые продажи смартфонов
Новым этапом исследования стала проверка водонепроницаемости аппаратов (в ней участвовали только те смартфоны, в характеристиках которых указывалось, что они водонепроницаемые, из 337 в общем рейтинге таких было 35). Аппараты на полчаса погружали на метровую глубину.

"В буквальном смысле сухими из воды вышли 6 аппаратов Samsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy S8+), 4 Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium) и LG G6, у смартфонов Apple выявили некорректность работы громкоговорителя сразу после извлечения из воды (у высушенных iPhone проблем с громкоговорителями не было)", — говорится в результатах исследования.

Самые низкие баллы получили Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F, Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F и Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F – после испытаний эти аппараты стали работать значительно хуже.

Samsung представила новые флагманы Galaxy S9 и S9+
© AP Photo / Manu FernandezНовые смартфоны Galaxy S9 и S9+ были представлены 25 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне.Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018
© AP Photo / Manu Fernandez
Новые смартфоны Galaxy S9 и S9+ были представлены 25 февраля на выставке Mobile World Congress в Барселоне.
© AFP 2018 / Lluis GeneНовый аппарат от Samsung должен стать главным конкурентом iPhone X на рынке мобильных гаджетов.Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Новый аппарат от Samsung должен стать главным конкурентом iPhone X на рынке мобильных гаджетов.
© REUTERS / Sergio PerezСмартфоны оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности.Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Донг Джинг Ко (DJ Koh) во время презентации на конгрессе Mobile World в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© REUTERS / Sergio Perez
Смартфоны оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности.
© AP Photo / Manu FernandezВ новых смартфонах появилась функция создания персонализированных "селфимоджи".Девушка держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AP Photo / Manu Fernandez
В новых смартфонах появилась функция создания персонализированных "селфимоджи".
© AP Photo / Manu FernandezУ аппарата Galaxy S9 диагональ экрана составляет 5,9 дюйма, а у S9+ - 6,2 дюйма.Люди во время презентации новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AP Photo / Manu Fernandez
У аппарата Galaxy S9 диагональ экрана составляет 5,9 дюйма, а у S9+ - 6,2 дюйма.
© AFP 2018 / Lluis GeneНовые гаджеты отличаются от ранних версий расположением элементов на задней панели, а также тем, что сканер отпечатков пальцев теперь помещен под модуль камеры.Мужчина держит новый Samsung Galaxy S9 на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Новые гаджеты отличаются от ранних версий расположением элементов на задней панели, а также тем, что сканер отпечатков пальцев теперь помещен под модуль камеры.
© AFP 2018 / Lluis GeneКак и предыдущая модель, S9 почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея.Женщина держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 во время мероприятия Samsung Galaxy S9 Unpacked накануне MWC в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Как и предыдущая модель, S9 почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея.
© AFP 2018 / Sergio PerezМаксимальное разрешение экранов новых смартфонов — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей).Новые смартфоны Samsung S9 и S9 Plus после церемонии презентации на Mobile World Congress в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Sergio Perez
Максимальное разрешение экранов новых смартфонов — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей).
© AFP 2018 / Lluis GeneОбе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.Люди во время презентации нового смартфона Samsung Galaxy S9+ на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2018 в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Lluis Gene
Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.
© REUTERS / Sergio PerezS9 оснащен сенсором на 12 мегапикселей, а S9+ получил двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4.Девушка держит новый смартфон Samsung Galaxy S9 после презентации Mobile World Congress в Барселоне, Испания. 25 февраля 2018 года
© REUTERS / Sergio Perez
S9 оснащен сенсором на 12 мегапикселей, а S9+ получил двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4.
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Прочнее, надежнее

Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Назван самый популярный в мире смартфон
По показателям прочности в лидерах оказались сразу несколько брендов. HTC U 11, Sony Z5 Premium и HTC U Ultra, наряду с Honor 9, признаны самыми прочными из всех исследованных образцов.

"iPhone X фактически провалил проверку на прочность, смартфон заработал по этому параметру всего 3,175 балла, став восьмым снизу среди 337 моделей, испытанных Роскачеством", — говорится в исследовании.

После 50 поворотов специальной барабанной трубы у iPhone X сломался экран – на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов – разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать.

Качеством работы батареи может похвастаться "новичок" Lenovo Moto Z2 Play и Lenovo P2, а также Huawei Mate 9 Pro. Так, Lenovo Moto Z2 Play полностью заряжается за 1 час 45 минут, за 15 минут – на 28%.

Этого заряда хватит на 9 часов. Рекордсменом по заряду аккумулятора стал Lenovo P2 — он способен продержать заряд более, чем двое суток — 50 часов. Заряда в 20%, полученного им за 15 минут, хватит на 10 часов. Интересно, что при зарядке сильно нагревается само зарядное устройство – до 46 градусов.

Зарядка смартфона. Архивное фото
© Fotolia / ratmaner
Ученые объяснили, почему нельзя спать рядом со смартфоном
Еще один лидер по этому показателю Huawei Mate 9 Pro полностью заряжается за 2 часа, за 15 минут – на 28%. Этого заряда хватает на 9 часов. Лидер общего рейтинга Samsung Galaxy S8 полностью заряжается за 1 час 40 минут, аккумулятора хватит на 26 часов. За 15 минут смартфон зарядится на 18%. Этого заряда хватит на 5 часов.

iPhone X полностью заряжается за 3 часа 15 минут, за 15 минут – на 9%. Этого заряда хватает на 2 часа. А 100-процентная зарядка израсходуется в течение 19,5 часов.

Антирекордсменом стал смартфон Archos 50f Helium 32 GB. Это устройство держит зарядку всего 10 часов. Причем, чтобы зарядить его до 100%, пользователю потребуется 3 часа. А заряда в 7%, полученного за 15 минут, хватит всего на час.

Как слышно, как видно

Смартфон Apple iPhone 5s
© РИА Новости / Константин Родиков
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Найден способ взломать любой iPhone
Лучшими по качеству связи остаются HTC Desire 320, Microsoft Lumia 640 LTE и Sony Xperia M4 Aqua Dual E2333. Во время разговора вы будете отлично слышать собеседника независимо от того, звоните вы из шумного или тихого места. А смартфоны-новинки по этому показателю начинают появляться лишь с 42-го места. Это говорит о тенденции снижения значимости смартфона именно как телефона.

По разрешению и качеству дисплея в лидеры вырвался iPhone X. Суммарные показатели дисплея и камер (основной и фронтальной) признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования. На 2-м и 3-м месте тоже расположились новинки – LG V30 (LG-H930) и Google Pixel 2 XL соответственно.

Также эксперты по результатам тестирования составили топ смартфонов с лучшей фронтальной камерой. Самая высокая оценка за качество селфи, снятых на все исследованные смартфоны – 4,5 балла. Больше не получила ни одна исследованная модель. Да и оценка 4,5 лишь у одной модели смартфонов. Это HTC Desire Eye. Несколько моделей получили 4 балла.

Создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона
Создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона
У HTC Desire Eye отмечено прекрасное разрешение фотографий, доступна вспышка и масштабирование, есть автофокус. По 4 балла получили HTC U11 (и U11 dual sim), iPhone 8, iPhone 8 Plus, Nokia 8, iPhone X, Sony Xperia XZ (Premium и Premium dual sim).

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone
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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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atukov40
Водостойкость - это аргумент. А каким лучше гвозди заколачивать?
10:23
06.03.2018
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