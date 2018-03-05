МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Роскомнадзор продолжает проверку мобильного приложения GetContact на предмет соблюдения законодательства о персональных данных, наладил взаимодействие с компанией-разработчиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал к анализ приложения на предмет соблюдения законодательства о персональных данных. В случае обнаружения нарушений ведомство обещало принять меры, вплоть до направления иска в суд об ограничении доступа к приложению на территории РФ.
"На сегодняшний день проверка приложения GetContact продолжается. Анализируются, в частности, функционал приложения, соответствие пользовательского соглашения требованиям законодательства Российской Федерации о персональных данных, законность передачи персональных данных партнерам сервиса", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) призвал россиян не скачивать это приложение, поскольку, по мнению экспертов, оно небезопасно как для скачивающего, так и для всей его базы контактов. РОЦИТ предупредил, что сбор данных со смартфона с помощью GetContact не ограничивается только данными телефонной книги — приложение также оставляет за собой право записывать и передавать третьим лицам информацию об аккаунтах в социальных сетях, местах работы, фотографии, адрес e-mail, IP-адреса, записи телефонных разговоров и возраст.