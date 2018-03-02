В Instagram появится функция видеозвонка

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В соцсети Instagram появятся опции голосового и видеозвонка, пишет издание Techcrunch.

Пользователи обнаружили в Андроид-версии Instagram файлы и иконки функций "звонок" и "видеозвонок". О появлении иконки видеозвонка сообщали еще в январе, но тогда эта функция, по-видимому, еще проходила этап внутреннего тестирования. Теперь же значки вызова появились в общедоступных файлах. Очевидно, скоро будет официально объявлено о появлении новых функций, отмечает Techcrunch.

В Instagram эту информацию пока не подтвердили.

"Боюсь, мы не можем это комментировать", — заявил Techcrunch представитель компании.

Instagram — приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также делиться ими с другими пользователями.