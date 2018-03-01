Смартфоны на Android оказались под угрозой из-за подслушивающего вируса

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эксперты сообщили о появлении нового подслушивающего вируса, атакующего устройства на платформе Android. Об этом сообщается на портале разработчика ПО Wandera.
RedDrop найден в составе более 50 международных мобильных приложений для Android, среди которых оказались графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы.
Специалисты подчеркивают, что программа представляет собой уязвимость "нулевого дня", против которой на данный момент не разработано никаких защитных механизмов. Чтобы избежать заражения, эксперты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов.