Смартфоны на Android оказались под угрозой из-за подслушивающего вируса

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Эксперты сообщили о появлении нового подслушивающего вируса, атакующего устройства на платформе Android. Об этом сообщается на портале разработчика ПО Wandera.

Отмечается, что программа под названием RedDrop тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон, а затем выгружает аудио на файлообменники. Кроме того, вирус может незаметно подписать пользователя на платные мобильные сервисы и установить на смартфон новые вредоносные приложения.

RedDrop найден в составе более 50 международных мобильных приложений для Android, среди которых оказались графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы.

Специалисты подчеркивают, что программа представляет собой уязвимость "нулевого дня", против которой на данный момент не разработано никаких защитных механизмов. Чтобы избежать заражения, эксперты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов.