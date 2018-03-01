В Китае разработали приложение для поиска ближайшего общественного туалета

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Государственное управление по делам туризма КНР совместно с навигационным онлайн-провайдером Amap запустили в начале года специальное приложение для туристов по поиску ближайшего общественного туалета на территории всего Китая, за непродолжительное время работы приложением воспользовались 15 миллионов раз.

Как сообщает агентство Синьхуа , любой пользователь, нажав специальную кнопку в приложении, может увидеть все общественные туалеты в радиусе 2 километров и рекомендации, как к ним скорее добраться. Новый сервис включает месторасположение порядка 500 тысяч общественных туалетов, находящихся на территории туристических объектов и вблизи них.

Разработчики планируют в ближайшее время включить в приложение все туристические объекты страны и такие многолюдные места, как вокзалы, автостанции и рестораны.

Разработка приложения стала очередной мерой в рамках объявленной в 2015 году в Китае "туалетной революции". Власти страны поставили цель в течение трех лет построить почти 34 тысячи новых туалетов в рамках новой общенациональной кампании по улучшению состояния общественных туалетов на туристических объектах по всей стране. По последним данным, власти страны только в 2018 году планируют построить 24 тысячи новых общественных туалетов, и еще 64 тысячи в последующие три года.