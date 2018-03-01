Россиян предупредили об опасности популярного приложения для смартфонов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мобильные приложения, позволяющие пользователям узнать, как они записаны в чужих телефонных книжках, угрожают сохранности личных данных. С таким предупреждением выступил Роскомнадзор, сопроводив заявление скриншотом из приложения GetContact, которое стало одним из самых популярных в PlayMarket и AppStore.

"Устанавливая подобные приложения, вы даете ему доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в Сети?" — говорится в сообщении.

Недобросовестные разработчики подобных приложений, отмечают в ведомстве, могут продать собранную базу коллекторам, мошенникам или продавцам услуг.

Кроме того, в Роскомнадзоре предупреждают, что в контактных данных телефона может находиться информация о кредитных картах, их PIN и пароли от личных кабинетов. В ведомстве призвали пользователей внимательно изучать политику обработки данных перед установкой сомнительных приложений.