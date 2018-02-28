РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

Нейромост Россия - США: отечественные технологии выходят на мировой рынок

17:2628.02.2018
(обновлено: 17:32 28.02.2018)
04122
© Ассоциация «НП «Эксперт»Трансконтинентальный сеанс связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений из России и СШАТрансконтинентальный сеанс связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений из России и США
© Ассоциация «НП «Эксперт»

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Сегодня состоялся первый в мире трансконтинентальный сеанс связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений из России и США с использованием российской разработки "Нейрочат". Набор букв на компьютере происходил без помощи голоса и рук, — использовалась исключительно сила мысли. 1 марта 2018 года будет проведён повторный сеанс связи.

С помощью интерфейса мозг-компьютер в интернет вышли и пообщались между собой пациенты из реабилитационного центра "Преодоление" (Москва, Россия) и Центра применения реабилитационных технологий (Center for Applied Rehabilitation Technology (CART) Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center (Калифорния, США)). Российский пациент Денис Дзукаев, получивший в 2005 году тяжелую черепно-мозговую травму и как следствие посттравматическую энцефалопатию, диффузное аксональное повреждение, правосторонний гемипарез и дизартрию пообщался с американской пациенткой Дианой Угалде (Diana Ug lde) с диагнозом церебральный паралич (cerebral palsy). Каждый из пациентов говорил на родном языке, а система на лету переводила сообщения на язык собеседника.

© Ассоциация «НП «Эксперт»Российский пациент Денис Дзукаев, получивший в 2005 году тяжелую черепно-мозговую травму
© Ассоциация «НП «Эксперт»
Российский пациент Денис Дзукаев, получивший в 2005 году тяжелую черепно-мозговую травму

Это стало возможным благодаря отечественной разработке — интерфейсу мозг-компьютер, который, который на основе регистрации биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ) переводит мысленный выбор того или иного в реальный набор этих символов на экране. Таким образом, пациент, лишенный возможности общаться при помощи речи и рук, может печатать текст силой мысленного намерения. Технология основана на фундаментальных достижениях отечественных ученых в области нейрофизиологии и нейроинформатики (биологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, лаборатория нейрофизиологии и нейроинтерфейсов, руководитель лаборатории А.Я.Каплан). 

Программно-аппаратный комплекс включает в себя нейрогарнитуру и специальный интерфейс, реализуемый на компьютере пользователя. Гарнитура регистрирует нейрофизиологические показатели пациента и преображает его мысленные усилия в определенные команды для клавиатуры компьютера или других исполнительных устройств. 

Нейрогарнитура состоит их системы крепления электродов (изготовлена специально для данного проекта по заказу Ассоциации "НП "Эксперт" компанией ООО "Астра Дизайн", одним из учредителей которой является НИТУ "МИСиС", основные разработчики В.Пирожков и А.Водяник), миниатюрного усилителя электроэнцефалографического сигнала и электродов.

© Ассоциация «НП «Эксперт»Американская пациентка Диана Угалде (Diana Ug lde) с диагнозом церебральный паралич
© Ассоциация «НП «Эксперт»
Американская пациентка Диана Угалде (Diana Ug lde) с диагнозом церебральный паралич
Система крепления электродов обеспечивает качественное прилегание электродов в коже головы пользователя, позволяя находиться в нейрогарнитуре не менее 8 часов. Усилитель электроэнцефалографического сигнала имеет малые размеры и низкое энергопотребление. Кроме этого, в усилитель встроены модули, отвечающие за непрерывную передачу снимаемых данных на персональный компьютер пользователя по каналу Wi-Fi и за постоянный контроль качества прилегания электродов (в случае ослабления контакта между электродом и кожей головы на корпусе усилителя включается светодиод, соответствующий проблемному электроду).

Поясняет научный руководитель проекта "Нейрочат", доктор биологических наук Александр Каплан: "С помощью трансляции мысленного выбора того или иного символа в реальный набор этих символов на экране, обездвиженный человек буква-за-буквой может набрать текст. Специальный пользовательский интерфейс позволяет ускорить процесс интеллектуального набора текстов и осуществляет онлайн-перевод на язык собеседника. Поэтому социальную сеть "Нейрочат" можно считать общедоступной для всех нуждающихся в подобной коммуникации во всем мире."  

"Нейрочат" – один из первых проектов Национальной технологической инициативы. Пациенту открывается целый мир разнообразного общения, он получает возможность не просто интересно проводить время и получать реакцию на свои запросы, но и шансы включиться в посильную общественно полезную деятельность.

Впервые "Нейрочат" был продемонстрирован широкой публике на выставке "Россия, устремленная в будущее" (Москва, ноябрь, 2017), где посетители, могли отправить смс-сообщение силой мысленного намерения. 

Широкий интерес к технологии проявила и зарубежная аудитория. А уже сегодня общение пациентов России и США стало реальностью.


Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена