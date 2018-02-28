Нейромост Россия - США: отечественные технологии выходят на мировой рынок

Трансконтинентальный сеанс связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений из России и США

Трансконтинентальный сеанс связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений из России и США

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Сегодня состоялся первый в мире трансконтинентальный сеанс связи между пациентами с тяжелыми нарушениями речи и движений из России и США с использованием российской разработки "Нейрочат". Набор букв на компьютере происходил без помощи голоса и рук, — использовалась исключительно сила мысли. 1 марта 2018 года будет проведён повторный сеанс связи.

С помощью интерфейса мозг-компьютер в интернет вышли и пообщались между собой пациенты из реабилитационного центра "Преодоление" (Москва, Россия) и Центра применения реабилитационных технологий (Center for Applied Rehabilitation Technology (CART) Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center (Калифорния, США)). Российский пациент Денис Дзукаев, получивший в 2005 году тяжелую черепно-мозговую травму и как следствие посттравматическую энцефалопатию, диффузное аксональное повреждение, правосторонний гемипарез и дизартрию пообщался с американской пациенткой Дианой Угалде (Diana Ug lde) с диагнозом церебральный паралич (cerebral palsy). Каждый из пациентов говорил на родном языке, а система на лету переводила сообщения на язык собеседника.

© Ассоциация «НП «Эксперт» Российский пациент Денис Дзукаев, получивший в 2005 году тяжелую черепно-мозговую травму © Ассоциация «НП «Эксперт» Российский пациент Денис Дзукаев, получивший в 2005 году тяжелую черепно-мозговую травму

Это стало возможным благодаря отечественной разработке — интерфейсу мозг-компьютер, который, который на основе регистрации биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ) переводит мысленный выбор того или иного в реальный набор этих символов на экране. Таким образом, пациент, лишенный возможности общаться при помощи речи и рук, может печатать текст силой мысленного намерения. Технология основана на фундаментальных достижениях отечественных ученых в области нейрофизиологии и нейроинформатики (биологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, лаборатория нейрофизиологии и нейроинтерфейсов, руководитель лаборатории А.Я.Каплан).

Программно-аппаратный комплекс включает в себя нейрогарнитуру и специальный интерфейс, реализуемый на компьютере пользователя. Гарнитура регистрирует нейрофизиологические показатели пациента и преображает его мысленные усилия в определенные команды для клавиатуры компьютера или других исполнительных устройств.

Нейрогарнитура состоит их системы крепления электродов (изготовлена специально для данного проекта по заказу Ассоциации "НП "Эксперт" компанией ООО "Астра Дизайн", одним из учредителей которой является НИТУ "МИСиС", основные разработчики В.Пирожков и А.Водяник), миниатюрного усилителя электроэнцефалографического сигнала и электродов.

© Ассоциация «НП «Эксперт» Американская пациентка Диана Угалде (Diana Ug lde) с диагнозом церебральный паралич © Ассоциация «НП «Эксперт» Американская пациентка Диана Угалде (Diana Ug lde) с диагнозом церебральный паралич

Система крепления электродов обеспечивает качественное прилегание электродов в коже головы пользователя, позволяя находиться в нейрогарнитуре не менее 8 часов. Усилитель электроэнцефалографического сигнала имеет малые размеры и низкое энергопотребление. Кроме этого, в усилитель встроены модули, отвечающие за непрерывную передачу снимаемых данных на персональный компьютер пользователя по каналу Wi-Fi и за постоянный контроль качества прилегания электродов (в случае ослабления контакта между электродом и кожей головы на корпусе усилителя включается светодиод, соответствующий проблемному электроду).

Поясняет научный руководитель проекта "Нейрочат", доктор биологических наук Александр Каплан: "С помощью трансляции мысленного выбора того или иного символа в реальный набор этих символов на экране, обездвиженный человек буква-за-буквой может набрать текст. Специальный пользовательский интерфейс позволяет ускорить процесс интеллектуального набора текстов и осуществляет онлайн-перевод на язык собеседника. Поэтому социальную сеть "Нейрочат" можно считать общедоступной для всех нуждающихся в подобной коммуникации во всем мире."

"Нейрочат" – один из первых проектов Национальной технологической инициативы. Пациенту открывается целый мир разнообразного общения, он получает возможность не просто интересно проводить время и получать реакцию на свои запросы, но и шансы включиться в посильную общественно полезную деятельность.

Впервые "Нейрочат" был продемонстрирован широкой публике на выставке "Россия, устремленная в будущее" (Москва, ноябрь, 2017), где посетители, могли отправить смс-сообщение силой мысленного намерения.

Широкий интерес к технологии проявила и зарубежная аудитория. А уже сегодня общение пациентов России и США стало реальностью.



