Клименко не верит, что платежи через мессенджеры могут стать массовыми

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Платежи через мессенджеры в России имеют право на жизнь, однако вряд ли будут носить массовый характер, считает советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.
"Платежи через мессенджеры прижились и вполне составляют конкуренцию привычным платежным инструментам в Китае. В Европе, где финансовые сервисы развиты очень хорошо, платежи в мессенджерах — опция", — сказал Клименко РИА Новости.
Он напомнил, что ранее платежи пытались внедрить, например, "ВКонтакте", но тогда эксперимент был сочтен неудачным.
"Я думаю, что в рамках комплексного решения задач финтеха платежи в мессенджерах имеют право на жизнь, но вряд ли они перерастут режим дополнительной опции… Скорее, они будут использоваться для каких-то локальных задач", — полагает Клименко.