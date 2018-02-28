Клименко не верит, что платежи через мессенджеры могут стать массовыми

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Платежи через мессенджеры в России имеют право на жизнь, однако вряд ли будут носить массовый характер, считает советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов сообщил в интервью РИА Новости, что платежи через мессенджеры могут стать доступными в РФ, идея обсуждается на различных уровнях. В частности дискуссии на этот счет ведутся в Банке России, в ассоциации "Финтех", а эксперты склоняются к тому, что карта "Мир" не должна быть единственным средством национальной платежной системы.

"Платежи через мессенджеры прижились и вполне составляют конкуренцию привычным платежным инструментам в Китае. В Европе, где финансовые сервисы развиты очень хорошо, платежи в мессенджерах — опция", — сказал Клименко РИА Новости.

Он напомнил, что ранее платежи пытались внедрить, например, "ВКонтакте", но тогда эксперимент был сочтен неудачным.

"Я думаю, что в рамках комплексного решения задач финтеха платежи в мессенджерах имеют право на жизнь, но вряд ли они перерастут режим дополнительной опции… Скорее, они будут использоваться для каких-то локальных задач", — полагает Клименко.