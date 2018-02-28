Найден способ взломать любой iPhone

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты израильской фирмы Cellebrite утверждают, что могут обойти защиту любого смартфона Apple.

Компания пока не выступала с официальным заявлением, однако источники журнала Forbes утверждают, что программисты из Петах-Тиквы научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и более ранних версий операционной системы.

Издание также приводит буклет, в котором Cellebrite якобы рекламирует свои услуги: документ подтверждает, что программисты готовы взяться за разблокировку iPhone, iPad и iPod разных версий. Источник журнала в американской полиции утверждает, что хакеры также нашли уязвимость на iPhone 8 и, возможно, на iPhone X.

© AFP 2018 / Jack Guez Ящики, в которых храняться образцы телефонов, в исследовательской лаборатории по поиску уязвимостей и взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite © AFP 2018 / Jack Guez Ящики, в которых храняться образцы телефонов, в исследовательской лаборатории по поиску уязвимостей и взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite

© AFP 2018 / Jack Guez Офис израильской компании Cellebrite, которая может извлекать и декодировать данные с заблокированных телефонов Apple iPhone © AFP 2018 / Jack Guez Офис израильской компании Cellebrite, которая может извлекать и декодировать данные с заблокированных телефонов Apple iPhone

Как отмечает Forbes, израильская компания активно сотрудничает с правительством США. В 2016 году суд в Лос-Анджелесе постановил, что Apple должна помочь следствию получить доступ к данным смартфона стрелка из Сан-Бернардино, однако разработчик решил обжаловать это решение. В итоге ФБР отозвало иск и обратилось к сторонним хакерам. СМИ сообщали, что бюро воспользовалось услугами Cellebrite.