В России могут стать доступны платежи через мессенджеры

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России могут стать доступными платежи через мессенджеры. Такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства Максим Акимов.

В настоящее время в стране реализуется масштабная программа по развитию цифровой экономики. Согласно планам, доля компаний, использующих национальную платежную систему, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году.

По словам Акимова, пока писалась программа, ее авторы столкнулись с новым вызовом — развитием альтернативных платежных сервисов, связанных с использованием мессенджеров.

"Я думаю, что мир платежных карт таким, каким мы его знаем, мир "пластика" уйдет в прошлое в скором времени… (Карты к 2024 году) может, и будут, но какая будет пластиковая карта? Какие к ней будут сервисы привязаны? Я верю в то, что можно будет все оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия", — отмечает первый замглавы аппарата правительства.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о создании в России системы, подобной WeChat в Китае, Акимов отметил, что программа "Цифровая экономика" исходит из того, что "мы должны иметь суверенную платежную систему".

"Это абсолютно точно, здесь нет сомнений. Когда говорим — мы, то должны все время помнить, мы — это ЕАЭС со свободным перемещением людей, товаров, услуг. Мы огромная страна, по территории самая крупная, входим в десятку самых населенных экономик мира. Поэтому мы обязаны иметь суверенную финансовую систему и приложения, построенные на ее основе", — объясняет Акимов.

"Но в основе нашего финансового суверенитета необязательно должна быть карта "Мир". Это может быть и платежная система, построенная на использовании новых технологий, в том числе таких, как мессенджеры. Что это будет? Как это будет выглядеть? На этот счет в Банке России, в ассоциации "Финтех" идут дебаты, и, как мне известно, эксперты приходят к тому, что карта "Мир" не должна быть единственным средством национальной платежной системы", — сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что речь необязательно идет о разработке "своего", государственного мессенджера под платежную систему.

"Что значит свой? Компания, принадлежащая на 100% государству, или, например, работающая по стандарту с надлежащим уровнем безопасности? Я верю во вторую модель. То есть считаю, что должны развиваться частные платежные сервисы в доверенных средах", — сказал Акимов.

При этом государство должно регулировать такую сферу, как криптография — она должна быть отечественной. "Мы должны регулировать способы идентификации, должны следить за финансовой состоятельностью таких систем, за их способностью отвечать на вызовы", — подчеркнул первый замглавы аппарата правительства.

"Например, если ваши транзакции перестанут проходить, вы куда писать будете? Я сейчас пишу в банк или, например, в MasterCard, и они мне деньги возвращают. А в мессенджерах вы кому будете писать? Все это надо отрегулировать, и тогда можно использовать эти приложения в качестве платежных средств и не только", — заключил он.

Инновационные способы и системы платежей



В Китае в течение нескольких лет работает мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat. В ней зарегистрировано несколько сотен миллионов пользователей, десятки миллионов из них за границей. Отличительной особенностью этого сервиса является возможность проведения внутри WeChat денежных транзакций.

Для этих операций используется уникальный QR-код, который присваивается каждому пользователю WeChat. При оплате сканируется QR-код продавца или покупателя, после чего вводится пароль и производится моментальный перевод денег. Расчеты наличными в Китае все больше уходят в прошлое.

О создании на базе мессенджера системы платежей заявил и основатель Telegram Павел Дуров, сообщает целый ряд СМИ. Компания планирует масштабное ICO. Ранее в феврале из документов, предоставленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), стало известно, что Дуров в рамках первого этапа предпродаж уже привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Таким образом, отмечали СМИ, общая сумма привлеченных средств Telegram может достичь 2,55 миллиарда долларов.

Проект ставит целью создание цифрового актива, который в конечном счете должен стать широко распространенным средством платежа. Он включает разработку мультиблокчейновой архитектуры, которая в состоянии справиться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa и Mastercard.

Над новым проектом из области мессенджеров вне своего мобильного банка работает и Сбербанк. 12 февраля он рассказал о новой функции "Диалоги" в приложении "Сбербанк Онлайн", с помощью которой можно общаться и переводить деньги через чаты. Функция постепенно станет доступна всем пользователям новой версии "Сбербанк Онлайн" для iPhone и Android после авторизации. Сейчас можно отправлять сообщения и переводить деньги другим клиентам Сбербанка, указав номер мобильного телефона или выбрав контакт из адресной книги. Для активации сервиса достаточно один раз зайти в раздел "Диалоги".

Ассоциация "Финтех", в состав которой входят Центробанк и крупнейшие российские банки, в октябре прошлого года утвердила концепцию платформы мгновенных розничных платежей, которая должна предоставить россиянам возможность осуществления быстрых платежей, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. Как заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, банки могут начать тестирование прототипа системы в марте 2018 года.