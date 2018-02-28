РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

Российские ученые создали экологически безопасные пленочные упаковки

07:3028.02.2018
(обновлено: 07:31 28.02.2018)
031761
© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаБиоразлагаемый полиэтиленБиоразлагаемый полиэтилен
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Исследователи Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова совместно с итальянскими коллегами из университета Катании изучили возможность и условия применения пленочных материалов на основе полигидроксибутирата (биодеградируемого полимера) для создания экологически безопасных упаковочных пленочных покрытий с селективной газопроницаемостью для продуктов питания. Результаты исследования были опубликованы в журнале "European Polymer Journal”.

Полиэтиленовые пакеты. Архивное фото
CC BY 2.0 / velkr0 / bags
В России могут ввести экологический сбор на пластиковые пакеты
Проблема переработки пластиков с каждым годом становится всё острее, поэтому ученые во всем мире прилагают много усилий для разработки биоразлагаемых полимеров. 

Один из главных претендентов на роль "идеального материала" – полигидроксибутират (ПГБ). Он вырабатывается рядом микроорганизмов, поэтому в природе существует естественный цикл его "переработки", что делает этот полимер пригодным для создания многоцелевых экологически безвредных пластиков. 

Ученые исследовали два типа пленок на основе биополимера полигидроксибутирата, полученных двумя разными технологическими способами: нанесением из раствора и формованием из расплава. Оказалось, что технология пленок определяет их структуру и избирательную газопроницаемость, что важно при упаковке быстро портящихся продуктов питания. Биодеградируемость этой упаковки определяет её экологичность.

"Селективность, то есть избирательность данных материалов определяется их внутренней структурой, которая в свою очередь задается технологическими параметрами получения пленок: временем, температурой, давлением. Особенно важна выборочная газопроницаемость пленок: они пропускают  азот, углекислый газ, пары воды, но защищают от кислорода. Это необходимо для хранения продуктов и лекарственных препаратов, которые, как правило, чувствительны к кислороду, активируемому ультрафиолетовым излучением при воздействии солнечного света. Пленки обеспечивают защиту от УФ", – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии" Анатолий Ольхов.

Гусеница большой восковой моли поедает полиэтиленовый пакет
© Federica Bertocchini, Paolo Bombelli, Chris Howe
Ученые открыли гусениц, поедающих пластиковые пакеты
Избирательная газопроницаемость задается соотношением кристаллической и аморфной фаз в полимерной пленке, а также наличием доли ориентированных (плотных) и изотропных участков в аморфной фазе. Дело в том, что полимеры способны при определенных условиях находиться как в упорядоченном, так и в изотропном состоянии. Упорядоченное состояние – это ориентация макромолекул вдоль какого-то направления, что характерно для кристаллитов. Изотропное состояние – это аморфная часть в полимере, которая не имеет преимущественной ориентации. Наличие доли тех или иных областей определяется условиями получения пленок.

Структуру пленок исследовали методами дифференциальной сканирующей калориметрии (измерение количества теплоты), электронной сканирующей микроскопии и электронного парамагнитного резонанса. Ученые также выяснили, что контроль кристалличности помогает оптимизировать механическое (изменение прочности, удлинения и т.д.) и барьерное (изменение газопроницаемости, сорбции и т.д.) поведение данных материалов.

В будущем эти пленки могут использоваться для хранения разных типов продуктов и лекарств, а по окончании применения полностью биодеградировать, что позволит свести к минимуму ущерб наносимый окружающей среде. Период разложения пленок от месяца до года.


Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена