СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Компания Apple намерена выпустить в конце 2018 года три новые модели iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, среди новых моделей будет смартфон с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия смартфона.

Новый iPhone с большим экраном выйдет под кодовым названием D33. Корпус телефона будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако сам экран будет приблизительно на дюйм больше благодаря дизайну как у смартфона iPhone X с экраном на весь телефон. Смартфон будет снабжен функцией "разделенный экран" для определенных приложений и технологией Face ID, позволяющей распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.

Ожидается, что в "большом" iPhone и обновленной версии iPhone X будут использованы процессоры A12 нового поколения. Оба телефона помимо базовых цветов будут выходить в золотом цвете.

Кроме того, предполагается, что "большой" iPhone выйдет в варианте, обеспечивающем поддержку двух сим-карт. Однако компания Apple еще не приняла окончательного решения на этот счет и, возможно, предпочтет дождаться появления технологии eSIM ("вшитая" сим-карта), которая позволит подключаться к различным сотовым операторам без необходимости использования второй сим-карты.

Более дешевая версия смартфона будет также обладать технологией Face ID и экраном на весь телефон. Чтобы снизить стоимость продукта, производители планируют выпустить телефон с ЖК-экраном, выполненным по технологии IPS, алюминиевыми краями и стеклянной задней панелью как у iPhone 8. В текущей версии iPhone X используется сталь и более дорогой OLED-дисплей.

Как сообщает агентство, ожидается, что компания Apple официально объявит о новых смартфонах осенью этого года. Однако, по словам источников, планы еще могут измениться. Представитель компании не прокомментировал эту информацию.