МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung в воскресенье представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла в Барселоне на Международном мобильном конгрессе.
Диагональ "бесконечного" дисплея S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, максимальное разрешение — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). Объем ОЗУ варьируется от 4 до 6 гигабайт. Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.
Младшая модель оснащена сенсором на 12 мегапикселей, при этом старшая получила двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4. Кроме того, пользователи смогут создавать персонализированные селфимоджи.
Новинки поддерживают три способа биометрической аутентификации — по радужке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. На Galaxy S9 и S9+ также стала доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой — для доступа к защищенной папке.
В смартфонах впервые представлено приложение SmartThings, позволяющее при помощи гаджета управлять "подключенной" бытовой техникой и устройствами умного дома.
"Сердцем" новых моделей стали чипы Qualcomm Snapdragon 845 (в Северной Америке, Японии и Китае) и Samsung Exynos (в Европе).
Официальные продажи флагманов стартуют 19 марта. В России цена на младшую модель составит 59,99 тысячи рублей, на старшую — 66,99 тысячи рублей.