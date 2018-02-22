Эксперт назвал возможную причину неполадок в работе Facebook

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Руководитель агентства "Социальные сети" Денис Терехов назвал возможную причину сбоя в работе Facebook.
"Думаю, это просто могут быть мелкие технические неполадки, судя по тому, что Facebook уже начал почти у всех работать", — заявил эксперт в интервью RT.
По словам Терехова, перебои в работе соцсети, скорее всего, не связаны с хакерскими атаками.
Возможно, сбой в работе Facebook произошел на сервере, на который переправляются пользователи из России, предположил Терехов.
"Когда вы заходите из России, то вас на один сервер отправляет. А из Америки — на другой. Может быть, там действительно возникли какие-то перегрузки", — считает эксперт.
Ранее стало известно о масштабном сбое в работе Facebook и Instagram. Неполадки наблюдались в Польше, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Гонконге и на Филиппинах. О нарушении в работе соцсетей сообщали и российские пользователи.