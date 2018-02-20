Samsung сократит выпуск экранов для iPhone X, узнали СМИ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co Ltd намерен сократить производство OLED-экранов в ответ на решение Apple уменьшить выпуск смартфонов iPhone X из-за низкого спроса на устройства, сообщает японская газета Nikkei.
Производитель, по данным газеты, еще не определился по объемам выпуска экранов в апреле-июне, но допускает дальнейшее сокращение. Samsung Display при этом намерена смягчить последствия за счет обеспечения роста заказов от клиентов из Китая и других стран, отмечает издание.
Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.