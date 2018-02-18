В России резко упали цены на iPhone X

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В России почти на четверть снизилась цена на флагманскую модель iPhone.

Если на старте продаж стоимость самой дешевой версии iPhone X c 64 гигабайтами памяти достигала 80 тысяч рублей, то сейчас ее можно приобрести за 62 тысячи. Более дорогая модель гаджета с 256 гигабайтами памяти также подешевела. По информации "Яндекс.Маркета", ее можно купить примерно за 70 тысяч рублей.

Ранее Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2018 финансового года. В отчете корпорации говорится, что объем прибыли вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 88,3 миллиарда долларов.