"Вконтакте" назвала причину сбоя в работе соцсети

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сбои в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошли в связи с серьезной аварией.

Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

Днем в пятницу пользователи столкнулись с перебоями в работе соцсети. Позднее пресс-служба соцсети подтвердила РИА Новости, что "ВКонтакте" в пятницу испытывает временные трудности в работе, часть пользователей не могут получить доступ к сервисам. Позднее часть разделов возобновили работу.