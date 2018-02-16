"ВКонтакте" подтвердила, что в работе соцсети произошел сбой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" испытывает временные трудности в работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

"Часть пользователей не может получить доступ к сервисам", — сказал собеседник агентства.

При попытке зайти на сайт пользователи видели сообщение: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже". Мобильное приложение "ВКонтакте" тоже не работало.

Позже в соцсети пояснили, что сбой произошел из-за серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров.

"Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам", — сообщила соцсеть в своем Twitter.

Пользователи подтверждают, что работа соцсети восстанавливается.