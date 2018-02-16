В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе соцсети.

При попытке загрузить сайт отображалось сообщение "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже".

Мобильное приложение "ВКонтакте" также недоступно. При этом некоторым пользователям удавалось зайти на свою страницу.

В компании подтвердили наличие проблем, не уточнив сроки их решения. Отмечается, что сбой произошел из-за серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров.

Позднее доступ к соцсети частично восстановился. По состоянию на 16:30 мск раздел "Сообщения" работает исправно. При попытке зайти в другие разделы отображается ошибка.