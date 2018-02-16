В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе соцсети.
Мобильное приложение "ВКонтакте" также недоступно. При этом некоторым пользователям удавалось зайти на свою страницу.
В компании подтвердили наличие проблем, не уточнив сроки их решения. Отмечается, что сбой произошел из-за серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров.
— ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.
Позднее доступ к соцсети частично восстановился. По состоянию на 16:30 мск раздел "Сообщения" работает исправно. При попытке зайти в другие разделы отображается ошибка.