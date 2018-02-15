ФПИ, Внешэкономбанк и "ВЭБ Инновации" вошли в квантовый консорциум

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ), Внешэкономбанк и "ВЭБ Инновации" вошли в первый в России консорциум по созданию квантового компьютера, сообщили РИА Новости в фонде.

"Фонд перспективных исследований, Внешэкономбанк, МГУ имени М.В. Ломоносова, компания "ВЭБ Инновации" и АНО "Цифровая экономика" в ходе Российского инвестиционного форума подписали соглашение о реализации научно-технического проекта по созданию многокубитного квантового компьютера", — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, речь идет о разработке оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых вычислителей: на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

"Созданный в ходе реализации проектов фонда научно-технический задел уже сегодня становится основой для реализации прикладных проектов. Совместная деятельность научных, государственных и коммерческих организаций в формате консорциума позволит в ближайшее время увеличить количество ориентированных на конкретные задачи интересных проектов и решений, в которых заинтересованы потенциальные потребители квантовых технологий", — отметил генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.

Фонд перспективных исследований уже обладает успешным опытом реализации научно-технических проектов в сфере квантовых технологий. Так, в 2016 году ФПИ, МГУ и Ростелеком успешно испытали систему квантовой коммуникации на базе стандартных оптоволоконных линий связи между двумя городами Московской области. Кроме того, на базе созданной в рамках проекта ФПИ технологии в настоящее время создается высокопроизводительный шифратор с квантовым каналом распределения криптографических ключей для безопасной и быстрой передачи информации.

В России квантовые технологии, помимо ФПИ, успешно развивают многие научные центры, включая Российский квантовый центр, лаборатории в ведущих российских вузах (МГУ, ИТМО) и НИИ. Уровень развития квантовых технологий уже сегодня позволяет создавать защищенные линии связи, создавать материалы с заданными свойствами и эффективные современные лекарства, а также производить сложные вычисления и решать различные научно-технические задачи высокой сложности.