Пользователи нашли "странный символ", который выводит из строя iPhone

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Владельцы устройств на iOS нашли очередной баг, мешающий нормальной работе устройств Apple.
Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8— Tom Warren (@tomwarren) 15 февраля 2018 г.
Первыми на это обратили внимание эксперты портала MobileWorld. Они выяснили, что iPhone можно вывести из строя, просто отправив на смартфон СМС с символом из языка телугу (Индия) — జ్ఞా ("знак"). Устройство неадекватно реагирует на сообщение — его нельзя прочесть в приложении. Кроме того, впоследствии возникают трудности с доступом ко всем основным приложениям, включая мессенджеры и почтовые клиенты.
В Apple пока не комментировали жалобы пользователей. Между тем это не первый символ, способный отключить iPhone: ранее владельцы гаджетов пересылали друг другу веб-адрес, при переходе на который устройства перезагружались.