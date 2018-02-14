МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Персональные данные пользователей одного из самых распространенных сегодня информационных продуктов – мобильных приложений для знакомств — зачастую передаются в незашифрованном виде и таким образом есть возможность их попадания злоумышленникам, говорится в отчете Роскачества по итогам масштабного исследования, завершенного ко Дню Всех влюбленных.

Для исследования были выбраны наиболее популярные в российском сегменте магазинов Google Play и App Store приложения: 23 для Android и 19 для iOS. Специалисты проверили их по 119 критериям, просмотрев тысячи анкет, написав десятки сообщений, воспользовавшись каждым фильтром поиска и изучив все профили находящихся поблизости людей.

В итоге возглавили рейтинг Роскачества приложения Badoo и "Мамба" для iOS и Android, а также "ДругВокруг" (iOS) и "Знакомства MyLove" (Android).

Не все одинаково полезны

"Исследования Роскачества показали, что не все приложения одинаково безопасны: Loveplanet, Skout, InMessage, Lovoo, Tinder, Topface, Теамо.ру, ParkFace шифруют не все передаваемые данные", — говорится в сообщении.

"Приложения "Автодруг" и ParkFace (iOS) и Skout, Lovoo, InMessage, iPair, "Пообщаемся" и MyLove (Android) передают персональные данные в незашифрованном виде, есть риск попадания их в руки злоумышленников", — предупреждают специалисты.

Кроме того, "еще одним вопросом уже физической безопасности становится вопрос раскрытия точной геолокации пользователя".

"Самую высокую оценку ставили тем приложениям, которые давали неточные геоданные, в результате наилучшие показатели по параметрам безопасной геолокации и сохранению конфиденциальности у Badoo и happn (iOS) и "Флирт Чат JAUMO", Badoo и happn (Android)", — говорится в отчете.

А вот с приложениями LovePlanet, Знакомства MyLove и "Автодруг" стоит быть максимально аккуратными: карта показывает точное месторасположение пользователя, что принято считать небезопасным, предупреждают эксперты.

Если говорить о "качественных" характеристиках приложений, то наиболее продвинутое управление анкетой реализовано в приложениях "Мамба" и Tinder, самые информативные анкеты у приложений MyLove, "Мамба" и Badoo, а наименее информативные – у "Автодруг", ParkFace, Tinder, Hater и happn.

Безопасность превыше всего

Помимо функциональности и информативности приложений, особое внимание было уделено безопасности использования и сохранности данных при их передаче. Чтобы исследовать, насколько безопасны мобильные приложения, эксперты лаборатории консультировались с Group-IB – международной компанией по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.

Интересно, что психологический тест на совместимость пользователей есть только у Теамо. Примерно в 40% приложений есть верификация фотографий (это свидетельствует о контроле администрацией этих сервисов за публикуемыми фотографиями и анкетами).

При оценке простоты использования эксперты определяли, как в приложениях реализована функциональность, сколько нужно "кликнуть" для доступа к поиску анкет и самим анкетам, удобен ли чат, легко ли изменять параметры поиска.

В ходе теста выяснилось, что работе приложений SKOUT, "Флирт Чат JAUMO", InMessage и Hitwe мешают рекламные материалы, а приложения happn, Lovoo, ParkFace и Bloomy (Android) и happn (iOS) показывают анкеты, не соответствующие выбранным фильтрам.

Также специалисты провели анализ возможностей при бесплатном использовании и сравнение стоимости использования продвинутой функциональности. Выяснилось, что наименьшие возможности при бесплатном использовании имеет приложение Теамо.ру, наименьшая стоимость – у Hater, ParkFace, FortyFive и YoCutie, наибольшая – у happn, LovePlanet и Lovoo.

Важно также отметить, что стоимость подписки в приложениях для iOS в среднем выше, чем в приложениях для Android.